وفاة القيادي بحماس يونس كوازبة من الخليل

توفي، مساء اليوم الإثنين، القيادي في حركة حماس الأسير المحرر يونس أحمد كوازبة، من بلدة سعير شمال شرق محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ يونس أكثر من مرة، وأمضى 3 سنوات في الاعتقال الإداري، وتدهورت صحته داخل سجون الاحتلال.

واضطرت سلطات الاحتلال نقله إلى سجن الرملة آنذاك، وكان يعاني من مرض السكر والضغط المُزمنَين، وانسداد في شرايين القلب، وأُجريت له عملية قسطرة للقلب قبل اعتقاله بستة أشهر، إضافة إلى معاناته من غضروف بالظهر وديسك.

وهو والد الشهيد "أحمد" منفذ عملية الطعن البطولية عند مفترق عتصيون، كذلك والد الأسير في سجون الاحتلال "إسلام".

المصدر / فلسطين أون لاين