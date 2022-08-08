حماس: هدم منزلي الأسيرين صبيحات والرّفاعي محاولة يائسة لن تكسر إرادة شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إنَّ إقدام الاحتلال على هدم منزلَي الأسيرين البطلين صبحي صبيحات وأسعد الرّفاعي في بلدة رمّانة قضاء جنين، يأتي ضمن سياسته الإجرامية المتصاعدة في العقاب الجماعي ضدّ أهلنا في الضفة المحتلة.

وأكد القانوع في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن هدم منزلي الأسيرين محاولة يائسة لن تفلح في كسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا وتلاحمهم، ومواصلة انتفاضتهم في وجه عدوان الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وأقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم على هدم منزلي صبيحات والرفاعي، بعد اقتحام بلدة رمانة.

المصدر / فلسطين أون لاين