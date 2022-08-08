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خاض إضرابًا لـ 103 يوم

الاحتلال يفرج عن الأسير علاء الأعرج بعد اعتقال دام 14 شهرًا

08 اغسطس 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير المهندس علاء الأعرج من طولكرم، بعد اعتقال استمر 14 شهرًا في سجونها، خاض خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وأفادت مصادر عائلية، أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير علاء (34 عامًا)، عبر حاجز سالم العسكري في جنين شمالي الضفة الغربية.

وحقّق الأعرج انتصارًا على السجان في 18 نوفمبر الماضي، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت 103 أيام، أجبرت الاحتلال على إلغاء حكم الاعتقال الإداري.

واعتقلته سلطات الاحتلال في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريٍّ لمدة 6 شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال #إضراب عن الطعام #علاء الأعرج #الاحتلال الإسرائيلي

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