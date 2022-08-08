الاحتلال يفرج عن الأسير علاء الأعرج بعد اعتقال دام 14 شهرًا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير المهندس علاء الأعرج من طولكرم، بعد اعتقال استمر 14 شهرًا في سجونها، خاض خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وأفادت مصادر عائلية، أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير علاء (34 عامًا)، عبر حاجز سالم العسكري في جنين شمالي الضفة الغربية.

وحقّق الأعرج انتصارًا على السجان في 18 نوفمبر الماضي، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت 103 أيام، أجبرت الاحتلال على إلغاء حكم الاعتقال الإداري.

واعتقلته سلطات الاحتلال في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريٍّ لمدة 6 شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين