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20 عملية إطلاق نار وإلقاء حجارة على الاحتلال بالضفة أمس

08 اغسطس 2022 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
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المقاومة تتصاعد ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عمليتا إطلاق نار، الأولى في سلواد برام الله، والثانية في جبل جرزيم بنابلس.

وتركّزت المواجهات مع قوات الاحتلال وعمليات إلقاء الحجارة في 18 نقطة منتشرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأُصيب مستوطن جراء رشق مركبته بالحجارة في قرية حوسان قضاء بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة قرب مسجد بلال بن رباح بالمدينة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بمنطقة حي الطور بين شبان وقوات الاحتلال، وألقى الشبان الثائر الحجارة صوب جنود الاحتلال، إضافة إلى مواجهات أخرى وقعت في سلوان.

وامتدت عمليات المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله إلى خمس مناطق، فقد اندلعت مواجهات في برقة وراس كركر ودير دبوان، إلى جانب عملية إطلاق النار التي وقعت في سلواد.

وقرب الجدار العازل بطولكرم، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وألقى خلالها الشبان الحجارة، إضافة إلى مواجهات مماثلة وقعت قرب حاجز "عيناف".

وفي نابلس جبل النار، أطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال قرب جبل جرزيم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة قرب حاجز حوارة.

وضمن تصاعد حالة المقاومة في جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي يعبد ورمانة، تخلّلها عمليات إلقاء حجارة صوب جيش الاحتلال المدجج بالسلاح.

واندلعت مواجهات أخرى في عزون بمحافظة قلقيلية، وخيم عقبة جبر بأريحا، وبيت أمر وبيت كاحل وبيت عينون وباب الزاوية بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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