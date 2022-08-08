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الحية: نتقدم نحو مشروعنا في عزل الاحتلال وكنسه عن أرضنا

08 اغسطس 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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تقدم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية للشعب الفلسطيني ولحركة الجهاد الإسلامي بالتعازي والتبريكات لاستشهاد القامات والهامات من قادة ومجاهدي سرايا القدس.

وقال الحية اليوم الإثنين خلال زيارة لبيوت عزاء شهداء معركة "وحدة الساحات"، إننا في جولة من جولات الصراع، ونتقدم نحو مشروعنا لعزل الاحتلال وكنسه.

وأضاف أن دمنا واحد، وسلاحنا وعدونا ومستقبلنا وطريقنا ومقدساتنا واحدة لن يستطيع أحدٌ قريب أو بعيد أن ينفث الفرقة بيننا.

وشدد الحية على أننا تعاهدنا على الجهاد والأخوة على طريق القدس طريقنا، مؤكدا أن عهدنا مع شعبنا وأمتنا وشهدائنا أن نواصل الطريق، وأن تبقى الراية مشرعة، والبندقية مصوبة نحو عدونا حتى التحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #حركة حماس #خليل الحية #غزة تقاوم

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