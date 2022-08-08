أردوغان: لا يوجد أيّ مبرر لقتل الأطفال والرضع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال الرضّع، في إشارة منه إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وشدّد أردوغان على أنه: "لا يوجد أيّ مبرر لقتل الأطفال والرضع.. نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإخوة في غزة".

وجدّد أردوغان تأكيده على أنّ المسجد الأقصى يعتبر خطًّا أحمر بالنسبة لتركيا.

ومساء الأحد، توصّلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي، والاحتلال الإسرائيلي، مُنهية بذلك ثلاثة أيام من العدوان على غزة.

المصدر / الأناضول