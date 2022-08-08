فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يهاتف الطفلة رهف سلمان ويعدها بالتواصل مع الرئاسة التركية لعلاجها

مُقررة أممية: القصف الإسرائيلي على غزة عمل عدواني غير مسؤول

الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

الاحتلال يحوّل القيادي عماد ريحان للاعتقال الإداري

المرابطون.. خطُّ الدفاع الأول عن "الأقصى" والسدُّ المنيع أمام المستوطنين

الاحتلال يحول القيادي مصطفى الشنار للاعتقال الإداري

أردوغان: لا يوجد أيّ مبرر لقتل الأطفال والرضع

"الأعيان الأردني" يرفض المحاولات الإسرائيلية لإخضاع غزة

مشعل يهاتف عددًا من ذوي شهداء العدوان على غزة معزياً

هنية يدعو غوتيريش لإنهاء حصار غزة ووقف اقتحامات الأقصى

الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

08 اغسطس 2022 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
...

نظمت النقابات المهنية في الأردن، اليوم الإثنين، وقفة للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالتطبيع، إثر تعرض القطاع لعدوان إسرائيلي استمر لثلاثة أيام وأسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وردد المشاركون في الوقفة -دعا لها مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة)، أمام مقره في عمان- هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعوا لافتات مناهضة للتطبيع والحصار.

وألقى رئيس مجلس النقباء عازم القدومي كلمة خلال الوقفة، استنكر خلالها حالة الخذلان العربي تجاه ما يحدث في فلسطين.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال، منهيةً ثلاثة أيام من العدوان بدأها الاحتلال على غزة بسلسلة غارات جوية.

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #الأردن #التطبيع #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة