الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

نظمت النقابات المهنية في الأردن، اليوم الإثنين، وقفة للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالتطبيع، إثر تعرض القطاع لعدوان إسرائيلي استمر لثلاثة أيام وأسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وردد المشاركون في الوقفة -دعا لها مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة)، أمام مقره في عمان- هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعوا لافتات مناهضة للتطبيع والحصار.

وألقى رئيس مجلس النقباء عازم القدومي كلمة خلال الوقفة، استنكر خلالها حالة الخذلان العربي تجاه ما يحدث في فلسطين.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال، منهيةً ثلاثة أيام من العدوان بدأها الاحتلال على غزة بسلسلة غارات جوية.

المصدر / الأناضول