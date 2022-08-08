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الاحتلال يحوّل القيادي عماد ريحان للاعتقال الإداري

08 اغسطس 2022 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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حول الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، ريحان من بلدة "تل" قضاء نابلس، على حاجز مفاجئ قرب مدينة طولكرم.

وجاء اعتقال ريحان بعد 3 أشهر فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، حيث أفرج عنه في 3 مايو الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 10 أشهر.

وتعرض ريحان قبل هذا اعتقاله الأخير لثلاث محاولات اعتقال، في إحداها اعتقل نجله عمرو، وفي محاولة أخرى تم تخريب البيت ومحتوياته وتكسير محلاته، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي إحدى المحاولات اقتحم الاحتلال 15 منزلا لأقاربه، وحطم أبوابها وعاث خرابًا في أثاثها وسرق بعض مقتنياتها.

وريحان أسير محرر أمضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، واستشهد اثنين من أشقائه هما محمد الذي اغتالته قوات الاحتلال في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، وعاصم الذي ارتقى في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بتنفيذه عملية مستوطنة "عمنؤيل" البطولية التي أسفرت عن مقتل 10 مستوطنين.

وتواصل قوات الاحتلال ومخابراتها ملاحقة نشطاء وأنصار حماس وتهديدهم بعدم المشاركة في أية أعمال وطنية داعمة لقضايا الشعب الفلسطيني.

وكان من المقرر أن يخوض أعضاء قائمة "القدس موعدنا" الانتخابات التشريعية في مايو من العام الماضي، حيث منحتها استطلاعات الرأي في حينه نتائج جيدة، قبل أن يعطل رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات.

#نابلس #الاحتلال الإسرائيلي #القدس موعدنا #عماد ريحان

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