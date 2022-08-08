"الأعيان الأردني" يرفض المحاولات الإسرائيلية لإخضاع غزة

رفضت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في القدس، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعٍ عقدته، اليوم الإثنين، ثبات المواقف الأردنية التاريخية، من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني وثباتهم على أراضيهم والدفاع عن مقدساتهم.

وطالبت اللجنة "الجهات والأطراف العربية والدولية كافة، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة"، كما رفضت واستنكرت "المحاولات الإسرائيلية لإخضاع القطاع والاستمرار في عزله وتجويعه وحصاره".

ودعت "الأشقاء في الدول العربية، للقيام بدورهم في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة من تاريخ الشعب الفلسطيني المحتل"، كما طالبت "المجتمع الدولي بتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين".

وناشدت اللجنة "الإخوة في فلسطين بضرورة توحيد الصف الفلسطيني، لأنه بدون ذلك لن يتمكن من الوصول إلى أهدافه في إزالة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليا استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينياً، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر / وكالات