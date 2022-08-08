هنية يدعو غوتيريش لإنهاء حصار غزة ووقف اقتحامات الأقصى

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العمل من أجل إنهاء حصار قطاع غزة، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى، والإفراج عن الأسرى.

وشدد هنية على دور المسؤول الأممي بإلزام الكيان الصهيوني بالخضوع لقرارات الجمعية العامة في إنهاء الاحتلال، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

‏وقال هنية خلال اتصال أجراه اليوم الإثنين، بممثل الأمم المتحدة تور وينسلاند، عبر فيه عن تقديره للجهود التي بذلها والتي أسهمت في وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين