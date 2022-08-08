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هنية يهاتف والدة الشهيد خليل أبو حمادة معزيا ومشيدا بثباتها

08 اغسطس 2022 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين، والدة الشهيد خليل أبو حمادة، معزياً باستشهاده.

وعبر هنية عن تعازيه الحارة لوالدة الشهيد، داعياً الله أن يربط على قلبها، وينزل السكينة عليها وعلى والد الشهيد، وأن يعوضهما عوض خير في الدنيا والآخرة، وأشاد بثباتها رغم المصاب الأليم.

واستشهد أبو حمادة في العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد رزقت العائلة بالشهيد خليل بعد 16 عاما، وهو نجلها الوحيد.

 وقال هنية،  إن أمهات الشعب الفلسطيني بتضحياتهن قدمن نموذجا لنساء العالم جميعاً في الصبر والاحتساب والثبات والعطاء.

كما قدم رئيس الحركة خلال الاتصال التعازي لعائلة الشهيد ولجميع أسر الشهداء الأطفال الذين ارتقوا بالقرب من مسجد عماد عقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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