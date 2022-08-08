سلسلة بشرية في جامعة بيرزيت دعماً لغزة

نظم طلاب جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، سلسلة بشرية، دعماً لقطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي طوال ثلاثة أيام وأسفر عن ارتقاء 45 شهيداً.

ووقف عشرات الطلاب في حرم الجامعة حاملين صور شهداء العدوان على قطاع غزة وبينهم نساء وأطفال، إلى جانب صور الأسير خليل عواودة.

وقال ممثل القطب الطلابي، إن الفعالية جاءت للتأكيد على أن الشهداء ليسوا أرقاماً، بل هم بشر عاشوا معنا ولهم عائلات وذكريات.

وأضاف أن السلسلة نظمت للتذكير بالشهداء وقضيتهم، وأن دمهم هو ما يروي تراب الوطن ويدعو للاستمرار بخيار المقاومة.

وردد الطلاب هتافات داعمة لغزة، وأخرى تدعو لمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية بالسلاح والرصاص.

ومن الهتافات "بلا سلمية بلا بطيخ غزة بتضرب صواريخ" و "شعبي بدو آربي جي مش تنسيق وسي آي أيه" و"يا مقاوم عيد الكرة أخطف جندي وحرر أسرى".

كما وجه طلاب بيرزيت التحية للمقاومة في غزة وجنين ورام الله ونابلس، وكل مكان يستهدف فيه الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين