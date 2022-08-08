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هنية يشيد بالدور المصري وجهودها في وقف العدوان على غزة

08 اغسطس 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن شكره للجهود المصرية التي أفضت إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه هنية مع قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، وفق ما ذكر بيان لمكتب رئيس الحركة.

وقال البيان، إن هنية عبّر عن شكره لمصر الشقيقة ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى توجيهاته للجهات المعنية للقيام بجهودها المقدرة والتي أفضت إلى وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.

وأضاف هنية "إن هذا عهدنا بمصر التي تنحاز على الدوام إلى قضية فلسطين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #حركة حماس #مصر #إسماعيل هنية #الاحتلال الإسرائيلي

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