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شركة الكهرباء: المواطنون سيلمسون تحسّناً تدريجياً على جدول التوزيع

08 اغسطس 2022 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: إن طواقم الشركة حالياً بدأت باستلام كميات الكهرباء المنتجة من محطة التوليد بعد تشغيلها وضخ هذه الكميات وتوزيعها على المحافظات.

وأكد ثابت، اليوم الإثنين، أن المواطنين سيلمسون تحسّناً تدريجياً على جدول التوزيع، وأن طواقم الشركة تبذل جهوداً استثنائيةً من أجل تحقيق ذلك.

ووجه دعوة لكافة الأطراف بضرورة ضمان دخول سهل وميسر ومتواصل لشحنات الوقود المخصصة لمحطة التوليد لضمان استمرار تشغيلها.

وبين أنه ولغاية اللحظة الأمور مطمئنة ونأمل في تحقيق الأفضل لأبناء شعبنا الفلسطيني الكريم.

المصدر / وكالة الرأي
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