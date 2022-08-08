الضفة.. "السلطة" تواصل اعتقال 27 مواطنا على خلفية انتمائهم السياسي

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، اعتقال أكثر من 27 مواطناً على خلفية انتمائهم السياسي، معظمهم أسرى محررين.

وتختطف مخابرات السلطة في الخليل، الأسير المحرر قسام موسى الحلايقة، بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، بينما يختطف وقائي السلطة في نابلس، الأسير المحرر وضاح دويكات لليوم الـ6 على التوالي.

كما مدد وقائي السلطة اختطاف الأسير المحرر الجريح بلال جمال التميمي لمدة 15 يوماً، علماً أنه مختطف لليوم الـ7 على التوالي.

وفي السياق، مددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال الأستاذ محمود عصيدة لمدة 15 يوما، علماً أنه معتقل لليوم الـ7 على التوالي.

بينما تواصل أجهزة السلطة اختطاف الشاب عز الدين ربحي دريدي لليوم الـ8 على التوالي، بينما مددت اختطاف الأستاذ شاهر عساف لمدة 15 يوماً، علمًا أنه مختطف لليوم الـ8 على التوالي، على خلفية القاءه درس في المسجد.

وتستمر مخابرات السلطة في طوباس اختطاف الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة لليوم الـ9 على التوالي.

أيضاً مدد وقائي السلطة في طوباس اعتقال الأسير المحرر محمد بشير عبد الرازق لمدة أسبوعين، علماً أنه معتقل لليوم الـ10 على التوالي، وتم نقله الى سجن جنيد.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب أمير حسام الهور، لليوم الـ13 على التوالي، بينما حول وقائي السلطة في طوباس الأسير المحرر سيف أبو دواس إلى مسلخ الجنيد، علماً أنه مختطف لليوم الـ14 على التوالي.

كذلك تستمر مخابرات السلطة في رام الله، اعتقال الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب من بلدة قبيا لليوم الـ14 على التوالي، واعتقال الأسير المحرر محمد الريماوي، والذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال، لليوم الـ15 على التوالي.

في حين، تختطف مخابرات السلطة الطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا لليوم الـ15 على التوالي، واعتقال الأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد لليوم الـ20 على التوالي، والأسير المحرر عبد العزيز الصفدي لليوم الـ23 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة الأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ33 على التوالي، علماً أنه شقيق الشـهيد نادر ريان، ومهدي جمعة الريماوي لليوم الـ34 على التوالي.

كما مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الدكتور معاذ صالح من قرية عزبة شوفة قضاء طولكرم لمدة 5 أيام، علماً أنه مختطف لليوم الـ37 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

وفي ذات السياق، تختطف مخابرات السلطة الأسير المحرر سامر أبو عياش من نابلس لليوم الـ 39 في مسلخ أريحا، فيما مددت محكمة السلطة اختطاف المعتقل السياسي قسام حمايل لمدة 6 أيام، علماً أنه مختطف لليوم الـ44 على التوالي.

أيضاً تستمر أجهزة السلطة باعتقال الأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم الـ46 على التوالي، الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ61 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ59 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

وفيما يتعلق بالمحامي المتدرب أحمد خصيب فقد مددت محكمة أريحا اعتقاله لـ 15 يومًا على خلفية سياسية، علماً أنه مختطف في مسلخ أريحا المركزي لليوم الـ61 على التوالي.

كما تختطف أجهزة السلطة الأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ63 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين