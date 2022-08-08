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الكشف عن "غش عائلي جماعي" في نتائج الثانوية بمصر

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بالصور الكشف عن "غش عائلي جماعي" في نتائج الثانوية بمصر

08 اغسطس 2022 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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علقت وزارة التربية والتعليم المصرية، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقوع حالات "غش جماعي عائلي" خلال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة "فتح تحقيق للتأكد من صحة ذلك".

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، قوائم تضم "أسماء الطلاب الأوائل" في الثانوية العامة ببعض مناطق الصعيد، وظهر خلالها انتساب العشرات منهم لـ"عائلات واحدة".

وشكك بعض مستخدمي موقع "فيسبوك"، في صحة تلك النتائج، مشيرين إلى "حالات غش جماعي" في بعض "مناطق الصعيد"، مطالبين وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق لـ"كشف ملابسات الواقعة".

وفي بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قالت الوزارة إنها رصدت تلك المنشورات، مؤكدة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها.

وأشارت إلى "تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان"، مضيفة أنها "سوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" الحكومية.

 

 

المصدر / وكالات
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