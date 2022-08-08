الصحة: 3 وفيات و6382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 وفيات و6382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال أسبوع (1-7) أغسطس 2022م.

وذكرت في التقرير الوبائي الذي أعدته حول فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع المذكور، أنه تم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ، وكانت على النحو التالي: "الضفة الغربية: 1145، قطاع غزة: 4797، مدينة القدس: 440".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة سجلت على النحو التالي: الضفة الغربية: 1942، قطاع غزة: 0، مدينة القدس: 910، فيما حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: الضفة الغربية: 3، قطاع غزة: 0، مدينة القدس: 0.

وأكدت أن الحالات التي تعالج في المستشفيات 42، العناية المكثفة 18، أجهزة التنفس الاصطناعي 6، عدد الفحوصات 17480 (باستثناء مدينة القدس)

المصدر / فلسطين أون لاين