فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بتوحدها في مواجهته.. المقاومة تُفشل مخططات الاحتلال لزرع بذور الفرقة

غوتيريش يحذر من عمليات انتحارية نووية في أوكرانيا

"القيسي" و"روحي" بعد هدم بيتهما: لا شيء يُذكر أمام أرواح الناس

الأسير "عواودة" يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ149

الجيش الصيني يعلن مواصلة التدريبات حول تايوان

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

لهذه الأسباب تجنب تكرار الإصابة بـ"كورونا"

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة اليوم الإثنين

كل هذا الظلم

استشهاد وحيدَي والديهما أحمد ومؤمن النيرب ينكأ جرح العائلة النازف منذ 2014

غوتيريش يحذر من عمليات انتحارية نووية في أوكرانيا

08 اغسطس 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
...
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - أرشيف

حذرالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أي هجوم على محطات للطاقة النووية، ووصفه بأنه عمل "انتحاري".

وأشار غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، إلى احتمال وقوع عمليات انتحارية نووية في أوكرانيا في حالة تعرضت المنشآت النووية إلى أي هجوم أو أي استهداف.

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زاباروجيا بأوكرانيا، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

وقال: "آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زاباروجيا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشنها.

ومن الجدير بالذكر أن زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم، وتحتوي على 6 مفاعلات نووية، وقد استولت القوات الروسية على هذه المحطة النووية في المرحلة الأولى من الحرب أوائل مارس/آذار الماضي، ولكن ما زال يديرها فنيون أوكرانيون.

وفي سياق منفصل، تطرّق غوتيريش إلى التوتر الصيني الأميركي حول تايوان، والتي وصفها بأنّها "حساسة"، داعياً إلى "ضبط النفس ووقف التصعيد". وقال "هذا أمر مهمّ جدًا الأيام المقبلة".

يشار إلى أن الصين، اختتمت أمس الأحد، مناورات عسكرية هي الأوسع نطاقًا، نفّذتها في محيط تايوان ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لهذه الجزيرة، مما زاد حدة التوتر في العلاقات، بين واشنطن وبكين، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

المصدر / وكالات
#غوتيريش #العملية العسكرية الروسية #عمليات انتحارية نووية #المفاعل النووي في أوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة