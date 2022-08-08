الأسير "عواودة" يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ149

واصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب: إن "عواودة دخل اليوم الـ149 على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط ظروف صحية خطرة جداً".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أعلن مساء أمس الأحد، عن توصل حركته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاتفاق يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير عواودة، وأن تعمل مصر على الإفراج عن القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي من سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوعين.

المصدر / فلسطين أون لاين