فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بتوحدها في مواجهته.. المقاومة تُفشل مخططات الاحتلال لزرع بذور الفرقة

غوتيريش يحذر من عمليات انتحارية نووية في أوكرانيا

"القيسي" و"روحي" بعد هدم بيتهما: لا شيء يُذكر أمام أرواح الناس

الأسير "عواودة" يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ149

الجيش الصيني يعلن مواصلة التدريبات حول تايوان

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

لهذه الأسباب تجنب تكرار الإصابة بـ"كورونا"

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة اليوم الإثنين

كل هذا الظلم

استشهاد وحيدَي والديهما أحمد ومؤمن النيرب ينكأ جرح العائلة النازف منذ 2014

لهذه الأسباب تجنب تكرار الإصابة بـ"كورونا"

08 اغسطس 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أنه بعد كل إصابة بمرض "كوفيد-19" تتعقد عواقبه السلبية أكثر فأكثر.

ويقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، "تكمن الخطورة في أن تكرر الإصابة، يؤدي إلى عواقب صحية أخطر، حتى بين الأشخاص متوسطي العمر الأصحاء نسبيا".

وأضاف: "بالنسبة للجهاز المركزي يشعر المصاب بـ (ضباب في الرأس) وصداع وقلق واضطراب في التركيز وحتى الكآبة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يزداد التعرق ويتسارع النبض، ويسبب عند البعض تساقط الشعر وفقدان حاسة الشم، مع أنه بعد ظهور متحور "أوميكرون"، اختفت هذه الأعراض تقريبا".

ويشير إلى أنه في حالة تكرر الإصابة بمرض "كوفيد-19" أصبحت شائعة، وذلك لأن متحور "أوميكرون" يخلق مناعة أضعف بكثير من الخيارات الأخرى، وتستمر فترة قصيرة فقط.

وبين أنه من الضروري إعادة التلقيح بعد مضي ستة أشهر على التلقيح الأساسي، من أجل تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإصابة بالمسار الحاد للمرض، وعموما لكي يكون مسار المرض خفيفا.

المصدر / وكالات
#كورونا #كوفيد #عالم مناعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة