الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة اليوم الإثنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين؛ أصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم، بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وذكر شهود عيان، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات القرية وقيامها بهدم منزلي ذوي الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى جالودي، ومحمد عبيد من كفر راعي، أثناء مرورهما على حاجز عسكري دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي بيت لحم، أفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر سامي داوود الهريمي (٥٥ عاما) من منطقة شارع الصف بعد مداهمة منزله.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين