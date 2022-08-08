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مؤسسة القلب الألمانية: هذا ما يفعله قلة النوم بقلبك وصحتك

08 اغسطس 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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قلة النوم تؤدي لمشاكل في القلب والصحة

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قلة ‫النوم تؤذي القلب وترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

‫وأوضحت المؤسسة أن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ ‫إذ تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم "الجذور الحرة" التي تهاجم الخلايا والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الإصابة ‫بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من أمراض القلب ‫والأوعية الدموية.

‫وبالإضافة إلى مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضا إلى التعب والإرهاق ‫وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

‫ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل ‫عن 6 ساعات ليلا.

وللتمتع بنوم هانئ ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بـ4 ‫ساعات على الأقل.

‫ومن المهم أيضا الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه تقريبا كل ليلة، كما ‫ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة. وتساعد ‫طقوس النوم المنتظمة -مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى ‫الهادئة أو التأمل- على الهدوء والنوم بشكل أفضل.

‫علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة الإلكترونية -مثل الكمبيوتر أو ‫الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية- في وقت متأخر من المساء.

المصدر / الألمانية
#قلة النوم #مؤسسة القلب الألمانية #أثر قلة النوم

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