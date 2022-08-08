فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جرافات الاحتلال تهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وصبيحات في جنين

اللاعب التعمري يتضامن مع غزة بطريقته

جماهير نادي سيلتك ترفع علم فلسطين في افتتاح الدوري الاسكتلندي

الأسير محمد حسين يدخل عامه الـ "21" في السجون الإسرائيلية

احذر شرب الماء البارد في الحر!!

الاحتلال: استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في "غلاف غزة"

القاهرة تستعد لإطلاق مشروعات بـ 120 مليار دولار

المجلس الأعلى ينعى الشهيدين "منصور ودويك "

الصين تنجح في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أوكرانيا تهدد بوقف المحادثات مع روسيا

اللاعب التعمري يتضامن مع غزة بطريقته

08 اغسطس 2022 . الساعة 04:50 بتوقيت القدس
...
غزة/ مؤمن الكحلوت:

تضامن اللاعب الأردني موسى التعمري لاعب نادي أود هوفري لوفين البلجيكي مع قطاع غزة، الذي تعرض لقصف وعدوان صهيوني على مدار الأيام الماضية، معرضا نفسه لعقوبات من ناديه ومن الاتحاد البلجيكي والأوروبي.

 وجاء تضامن التعمري برسالة كتبها تحت قميصه " أوقفوا الحرب على ‫غزة‬" في مباراة فريقه بالدوري البلجيكي.

وأبدى العديد من نجوم الرياضة العربية والأندية، تضامنهم مع قطاع غزة، الذي كان يتعرض لعدوان همجي صهيوني، أدى لاستشهاد العشرات معظمهم الأطفال والنساء، وإصابة المئات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فلسطين #الاحتلال #الأردن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة