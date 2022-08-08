اللاعب التعمري يتضامن مع غزة بطريقته

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تضامن اللاعب الأردني موسى التعمري لاعب نادي أود هوفري لوفين البلجيكي مع قطاع غزة، الذي تعرض لقصف وعدوان صهيوني على مدار الأيام الماضية، معرضا نفسه لعقوبات من ناديه ومن الاتحاد البلجيكي والأوروبي.

وجاء تضامن التعمري برسالة كتبها تحت قميصه " أوقفوا الحرب على ‫غزة‬" في مباراة فريقه بالدوري البلجيكي.

وأبدى العديد من نجوم الرياضة العربية والأندية، تضامنهم مع قطاع غزة، الذي كان يتعرض لعدوان همجي صهيوني، أدى لاستشهاد العشرات معظمهم الأطفال والنساء، وإصابة المئات.

المصدر / فلسطين أون لاين