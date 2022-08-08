جماهير نادي سيلتك ترفع علم فلسطين في افتتاح الدوري الاسكتلندي

فلسطين أون لاين

عادت جماهير نادي سيلتك الإسكتلندي إلى ممارسة عادتها المفضلة في دعم القضية الفلسطينية، حيث تزينت مدرجات زعيم الكرة الإسكتلندية بأعلام فلسطين في مباراة النادي الافتتاحية بالدوري الإسكتلندي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب سيلتك بارك ضد نادي أبردين وانتهت بانتصار سيلتك بهدفين دون رد.

وجاء رفع الأعلام تضامن مع قطاع غزة، الذي كان يتعرض لقصف وعدوان صهيوني أثناء إقامة اللقاء، لتتجاهل الجماهير تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المستمرة حول إدخال الشعارات السياسية إلى كرة القدم، والتي آلت في أكثر من مرة إلى توقيع عقوبات مالية على النادي بسبب رفع علم فلسطين.

أثارت أعمال جماهير سيلتك غضب إدارة النادي الإسكتلندي، وقد أصدرت الإدارة بيانا أدانت فيه ما حدث بالمباراة، وقررت معاقبة كل من اشترك فيه، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هذه هي المرة التاسعة التي تضع فيها جماهير سيلتك إدارة ناديها في أزمة مع "يويفا" بسبب المواقف السياسية.

ردت رابطة المشجعين الخاصة بالنادي على بيان الإدارة في بيان آخر قالت فيه: "الإدارة ابتعدت عن قيم النادي، والوجود في الملعب كان لوداع قائد الفريق ورفع علم فلسطين الذي تفتخر الجماهير برفعه دائما على مر العصور".

ولا يعد هذا الحدث غريبا على جماهير سيلتك، فقد اعتاد مشجعو النادي رفع الأعلام الفلسطينية في مباريات فريقهم، وربما تكون أبرز مرة عندما التقى سيلتك بنادي "هبوعيل بئر السبع" الإسر|ئيلـ,ي في إطار التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عام 2016، ورفعت جماهير النادي الإسكتلندي أعلام فلسطين جنبا إلى جنب لافتات أخرى تدين |لاحتــ.لال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين