فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير محمد حسين يدخل عامه الـ "21" في السجون الإسرائيلية

احذر شرب الماء البارد في الحر!!

الاحتلال: استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في "غلاف غزة"

القاهرة تستعد لإطلاق مشروعات بـ 120 مليار دولار

المجلس الأعلى ينعى الشهيدين "منصور ودويك "

الصين تنجح في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أوكرانيا تهدد بوقف المحادثات مع روسيا

مانشستر يونايتد يبدأ موسم "البريمير ليغ" الجديد بهزيمة في عقر داره

هنية يهاتف تشاووش أوغلو ويضعه في صورة تطورات العدوان على غزة والقدس

اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

الأسير محمد حسين يدخل عامه الـ "21" في السجون الإسرائيلية

08 اغسطس 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
...

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الجمعة، إن الأسير محمد ساري محمد حسين "أبو ساري" (42 عامًا)، من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 05/08/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (25 عامًا)، بالإضافة إلى عشرة أشهر؛ بتهمة الإنتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمد حسين ولد بتاريخ 19/06/1980م، وهو متزوج، وهو شقيق الأسير عدنان ساري محمد حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة (24عامًا) وهو أيضًا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع الشقيقان حاليًا في سجن "رامون".

المصدر / وكالات
#الأسرى #الاحتلال #طولكرم #مهجة القدس #سجن رامون #مخيم نور شمس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة