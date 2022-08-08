المجلس الأعلى ينعى الشهيدين "منصور ودويك "

فلسطين أون لاين

نعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، شهيدي الحركة الرياضية القائد خالد منصور عضو الجمعية العمومية وبطل لعبة كمال الأجسام في نادي خدمات رفح، والشهيد إسماعيل دويك لاعب كمال الأجسام في نادي شباب رفح كما نعى المجلس الأعلى شهداء عدوان الإحتلال الإسرائيلي المجرم على شعبنا، والذين بلغ عددهم (44) معظمهم من الأطفال والنساء، عدا عن الإصابات التي وصلت إلى أكثر من(300) إصابة، ومنهم الشهيد الرياضي يوسف قدوم لاعب الكاراتيه في نادي الزيتون الذي ارتقى مساء الجمعة الماضي.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية لن تكسر إرادة التحرر بل ستزيد التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف من جديد لمواصلة الطريق نحو الحرية.

ودعا هنية كافة المؤسسات الرياضية الدولية لمعاقبة الاحتلال ووضع حد لجرائمه التي طالت الرياضيين والمرافق الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين