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الصين تنجح في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

08 اغسطس 2022 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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ذكر تلفزيون الصين المركزي أن بكين أطلقت بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بصاروخها من طراز لونغ مارش-2إف اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي إن المركبة الفضائية التي لم يحدد اسمها والتي انطلقت من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ستعود إلى موقع هبوط محدد بعد تحليقها في المدار لبعض الوقت للتأكد من صلاحيتها التقنية لإعادة الاستخدام.

وأعلنت الصين أنها خطت خطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام إذ أطلقت مركبة فضائية عادت إلى الأرض في اليوم نفسه بعد أن وصلت إلى حافة الغلاف الجوي في يوليو تموز.

المصدر / وكالات
#بكين #الصين #مركبة فضائية #لونغ مارش

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