فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير محمد حسين يدخل عامه الـ "21" في السجون الإسرائيلية

احذر شرب الماء البارد في الحر!!

الاحتلال: استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في "غلاف غزة"

القاهرة تستعد لإطلاق مشروعات بـ 120 مليار دولار

المجلس الأعلى ينعى الشهيدين "منصور ودويك "

الصين تنجح في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أوكرانيا تهدد بوقف المحادثات مع روسيا

مانشستر يونايتد يبدأ موسم "البريمير ليغ" الجديد بهزيمة في عقر داره

هنية يهاتف تشاووش أوغلو ويضعه في صورة تطورات العدوان على غزة والقدس

اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

أوكرانيا تهدد بوقف المحادثات مع روسيا

08 اغسطس 2022 . الساعة 01:51 بتوقيت القدس
...

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد، إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد شن ما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة” على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إنّ كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا.

وأضاف “موقف بلادنا ما زال كما كان دائما. لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه”.

وتابع “إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما”.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #الحلفاء الدوليين #دونياس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة