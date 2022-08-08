اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

دخل اتفاق وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة مصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في غزة إلى حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الـ23:30 مساء الأحد.

وأكدت حكومة الاحتلال وحركة "الجهاد الإسلامي"، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب المصري، لوقف إطلاق نار.

ودعت القاهرة إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة عند الساعة 23:30، مساء الأحد، وذلك في الوقت الذي واصلت به فصائل المقاومة إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات "غلاف غزة" حتى اللحظة الأخيرة.

وجاء في الإعلان المصري الذي أوردته وكالة الأنباء المصرية، أن مصر تلتزم بمتابعة ملف الأسرى وخصوصًا الأسيرين الشيخ بسام السعدي والمضرب عن الطعام خليل عواودة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن حصيلة ضحايا العدوان بلغت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 44 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 نساء وإصابة 360 بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين