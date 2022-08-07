استشهد في قصف على البريج.. "القسام" تنعى شهيدها ياسر النباهين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، المقاوم ياسر النباهين، الذي ارتقى خلال قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأحد.

وقالت الكتائب في بيان النعي "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى العلا فارسًا من فرسانها الميامين المجاهد القسامي/ ياسر نمر محمود النباهين 49 عامًا من مسجد "بلال بن رباح" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وارتقى ياسر النباهين وثلاثة من أبنائه في قصف للاحتلال مساء اليوم.

وقالت كتائب القسام، إنّ "النباهين يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نُزكّي على الله أحدًا"ً.

المصدر / فلسطين أون لاين