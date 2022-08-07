إعلام الاحتلال: 950 صاروخًا أُطلقت من غزة

قالت القناة "13"العبرية، مساء اليوم الأحد، إنه "تم إطلاق 950 صاروخًا من قطاع غزة، منذ بدء يوم الجمعة، بينها أكثر من 400 صاروخ أُطلقت اليوم".

وأفادت القناة العبرية، أنّ "صافرات الإنذار دوّت في غوش دان، حولون، ريشون لتسيون، بيت يام".

فيما ذكرت قناة "كان" الرسمية، عن مصادر في الملاحة الجوية الإسرائيلية، "تعثر هبوط طائرة نقل ركاب، واضطرارها للانتظار في الأجواء، جراء إطلاق الصواريخ على غوش دان، كما تم إخراج الركاب من طائرة أخرى كانت على وشك الإقلاع".

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال إنّ "صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط في ساحة منزل بسديروت، ولم تقع إصابات، فيما لحقت أضرار بالممتلكات".

وأطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة رشقة "بأكثر من 50 صاروخًا خلال نصف ساعة، باتجاه مستوطنات الجنوب والوسط".

المصدر / وكالات