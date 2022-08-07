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خلال اتصال مع بوغدانوف.. هنية يؤكد ضرورة وقف العدوان فورًا

07 اغسطس 2022 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الأحد، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحث الاتصال بين الجانبين، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقال بيان أصدره مكتب هنية، إنّ رئيس الحركة استعرض الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سواء الاغتيالات أو قتل الأطفال، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني وتمسًّكه بحقوقه الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #روسيا #إسماعيل هنية #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

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