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اتحاد الكتاب العرب في سوريا يدين العدوان على غزة

07 اغسطس 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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جانب من الدمار الذي خلفه العدوان على قطاع غزة

أدان اتحاد الكتاب العرب في سوريا، العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وتدمير منازل المواطنين.

وأوضح الاتحاد في، بيان اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني، من خلال ارتكابه المجازر والاغتيالات بحق أبناء هذا الشعب.

وأكد وقوفه الى جانب شعبنا في نضاله وتصديه لهذا العدوان المتواصل.

ودعا جميع شرفاء العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في التصدي للعدوان، والمنظمات والنقابات والاتحادات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في تعرية حقيقة الاحتلال الذي يواصل اجرامه دون رقيب أو حسيب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #سوريا #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

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