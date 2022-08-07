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رداً على اغتيال خالد منصور.. "سرايا القدس" تقصف تل أبيب و"غلاف غزة"

07 اغسطس 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
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رشقات من الصواريخ استهدفت تل أبيب ومستوطنات "غلاف غزة"

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عصر اليوم الأحد، عن بدء الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء.

 وقالت السرايا في بيان صحفي " إنه كرد أولي على جريمة الاغتيال فإن مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز و"غلاف غزة" تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".

وأضافت أنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة "بلماحيم" وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات "غلاف غزة".

وأعلنت وسائل اعلام الاحتلال أن جميع مستوطنات غلاف غزة البالغ عددهم 58 مستوطنة شهدت خلال دقائق حالة من الرعب بسبب الصواريخ التي استهدفتها.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال أن أكثر من 130 قذيفة صاروخية أطلقت في وقت واحد من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة بعضها سقطت فوق منازل المستوطنين مباشرة وعلى مركبات ومواقف السيارات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 4 مستوطنين جراء القصف الصاروخي من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سرايا القدس #الاحتلال الإسرائيلي #غزة تقاوم #الشهيد خالد منصور

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