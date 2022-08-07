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البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامنا مع العدوان على غزة سيقود إلى تصعيد خطير

07 اغسطس 2022 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
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مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال اليوم

دان البرلمان العربي، اقتحام مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد وانتهاك حرمته، واعتبرته خرقا واضحا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها.

وحذر البرلمان العربي، في بيان صحفي، من أن تزامن هذه الاستفزازات من المستوطنين وقوات الاحتلال مع العدوان الإسرائيلي حاليا على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، يعرّض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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