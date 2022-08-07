مطير يجتمع برؤساء بلديات القطاع لتقييم الأوضاع الميدانية

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا برؤساء بلديات قطاع غزة، لتقييم الأوضاع الميدانية ومتابعة أعمال فرق الطوارئ في البلديات خاصة في استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في متابعة سير أعمال البلديات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، والعمل المستمر لتعزيز صمود المواطنين في أثناء العدوان.

وأكد مطير على رفع حالة التأهب لدى طواقم الهيئات المحلية وتعزيز إمكاناتها ومساندتها في ضوء العجز المستمر والمتزايد لكميات الكهرباء والنقص الحاد في الوقود لدى البلديات وعدم قدرتها على تخزين الوقود اللازم لفترات طويلة.

ودعا مطير رؤساء البلديات إلى العمل بكل ما أوتيت من جهد وإمكانيات للحفاظ على خدماتها الأساسية للمواطنين واستنفار طواقمها للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي.

وناشد المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم لذلك في أسرع وقت ممكن، محذرا من كارثة إنسانية من جراء توقف خدمة المياه بسبب نقص الوقود.

يذكر أن وزارة الحكم المحلي تعمل بالتعاون مع 25 بلدية على مستوى قطاع غزة، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع حالات الطوارئ بما يضمن تعزيز صمود المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين