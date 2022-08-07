جماهير غفيرة تشيّع جثامين القائد خالد منصور وشهداء رفح وجباليا

شيّعت جماهير غفيرة، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، جثمان قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، وعدد من الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة التي نفذها الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وانطلقت مواكب تشييع الشهداء من مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار وصولاً إلى منازل ذوي الشهداء الذين ألقوا نظرة الوداع الأخيرة، ثم انطلق المشيعون إلى مسجد بدر وسط رفح وأدوا صلاة الجنازة على الشهداء.

واتجه المشيعون بعد صلاة الجنازة إلى مقبرة الشهداء في المدينة وسط هتافات تدعو لمواصلة مقاومة الاحتلال والانتقام للشهداء.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة رفح عندما قصفت بالصواريخ منزلاً سكنيًا من ثلاثة طوابق وسط مخيم الشعوت برفح، ما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف وعدة منازل مجاورة، مما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء بينهم القائد خالد منصور.

وفي شمالي القطاع، شيعت جماهير غفيرة، شهداء مجزرة جباليا التي راح ضحيتها 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وسط هتافات تؤكد دعم المقاومة واستمرارها حتى تحرير فلسطين.

وقصف طيران الاحتلال مساء أمس السبت المنطقة المحيطة بمسجد عماد عقل في جباليا مما أدى لاستشهاد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال.













المصدر / فلسطين أون لاين