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"القسام" تزف القائد بسرايا القدس الشهيد خالد منصور

07 اغسطس 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

زفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد خالد منصور القائد في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الذي ارتقى في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء أمس السبت.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور، والشهداء الأبرار من المجاهدين والمدنيين"، مؤكدة أن "هذه الدماء الزكية ستبقى نبراساً للمجاهدين، ولعنات تلاحق المحتلين حتى زوالهم عن أرضنا بإذن الله".

وأُعلن في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، عن استشهاد القيادي خالد سعيد منصور (47 عاما)، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشعوت برفح، برفقة ستة شهداء آخرين، بينهم رفيق دربه رأفت الزاملي، القائد الميداني في "سرايا القدس"، وذلك في اليوم الثاني على التوالي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونعت "سرايا القدس" في بيان، الشهيد منصور، بوصفه "الشهيد الكبير قائد المنطقة الجنوبية فيها، وصاحب التاريخ المشرف، والحافل بالجهاد والتضحية، وبالثبات والفداء والعمليات النوعية والجهادية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 265 آخرين، جلّهم من المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان الإسرائيلي #القسام #خالد منصور #تيسير الجعبري

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