حماس تُشيد بصمود المرابطين في المسجد الأقصى

أشادت حركة حماس، اليوم الأحد، بصمود المقدسيين ورباطهم وشدّهم للرّحال بكلّ بسالة، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

وباركت حماس في تصريح صحفي، سواعد المقاومة الرَّامية التي ضربت مغتصبات الاحتلال في القدس المحتلة، بالتزامن مع الاقتحامات الاستفزازية في ذكرى ما يُسمّى "خراب الهيكل" المزعوم، التي نفذها المتطرّفون الصهاينة بحماية ودعمٍ من الاحتلال، في رسالة واضحة للاحتلال وداعميه، أنَّ القدس والأقصى هما بوصلة شعبنا ومقاومته، ولن يسمحوا بالاستفراد بهما، ولن تفلح مخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه، وسيبقى الأقصى المبارك إسلامياً شامخاً، والمستوطنون وحكومتهم إلى زوال.

وجددت الحركة الدعوة إلى أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وإدامة التصدّي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم الأقصى، وإفشال كل مخططاتهم السيطرة على مسجدنا المبارك من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني وتمرير مخططاتهم الخبيثة في التهويد والهدم، ونهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية التحرّك الفاعل، انتصاراً للقدس والأقصى ودعماً للمرابطين في معركتهم نيابة عن الأمَّة قاطبة.

المصدر / فلسطين أون لاين