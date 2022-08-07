برهوم: ما يجري في غزة من مجازر يضع العالم كله أمام بشاعة العدوان المستمر على شعبنا

قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، اليوم الأحد: إن "ما يجري في غزة من مجازر يضع العالم كله أمام بشاعة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا".

وأضاف خلال تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين أون لاين": إنّ "ما يجري في غزة من مجزرة، يضع العالم كله أمام بشاعة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا".

وأضاف: إن "استمرار الصمت والتقاعس الإقليمي و الدولي على جرائم الإحتلال، وعدم التحرك الفاعل لملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها يمثل وصمة عار على جبين العالم".

ودعا إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة و كل جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته".

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة (5 أغسطس2022)، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأته باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 29 شهيداً و29 شهيداً و253 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين