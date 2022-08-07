الداخلية بغزة تنشر توجيهات مهمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، عدة توجيهات مهمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عند النشر في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يدخل يومه الثالث.

وجاءت توجيهات "الداخلية" على النحو التالي:

كن إيجابياً في نقل الأخبار ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات. احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك. التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية. ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة . لا تساهم في زعزعة نفوس المواطنين عبر إشاعة الأخبار الكاذبة أو غير المُتأكد من صحتها. عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة (5 أغسطس2022)، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأته باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 29 شهيداً و29 شهيداً و253 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين