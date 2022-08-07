"التعليم" تُعلق تطبيق امتحان "الثانوية العامة" للدورة الثانية

أعلنت لجنة الامتحانات العامة، اليوم الأحد، عن تعليق تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: أنه "وفي ضوء تواصل العدوان الاسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم، فقد قررت لجنة الامتحانات العامة تعليق تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية التي ستنطلق غداً الاثنين".

وأكدت الوزارة أن هذا التعليق (للمحافظات الجنوبية فقط)، فيما ستضع اللجنة لاحقاً الترتيبات اللازمة لاستئناف امتحانات الدورة الثانية بما يناسب مصلحة طلبتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين