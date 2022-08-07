قاسم: اغتيال قيادات المقاومة لن يوقف مسارها المتصاعد

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن :الاحتلال يتوهم باغتيال قيادات المقاومة قدرته على إيقاف مسار المقاومة المتصاعد في كل أرض فلسطين، مؤكدا أن كل التجارب حسمت أن المقاومة تزداد قوة وثباتاً مع ارتقاء قياداتها".

وبيّن قاسم خلال تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين، اليوم الأحد: إن "المقاومة الباسلة تواصل القيام بواجبها المقدس في الرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا".

وأوضح أن هذه البسالة للمقاومة دفاعاً عن المسجد الأقصى والرد على جرائم الاحتلال، تؤكد من جديد قدرتها على حسم المعركة لصالح شعبنا صاحب الأرض والحق.

المصدر / فلسطين أون لاين