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حصيلة.. 29 شهيداً و253 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

07 اغسطس 2022 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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آثار العدوان على قطاع غزة - تصوير/ رمضان الأغا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 29 شهيداً.

وقالت الوزارة في أحدث إحصائية لها في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت القدس: إن "من بين الشهداء ستة أطفال، وأربع سيدات، فيما أصيب 253 آخرون بجراح مختلفة".

وشنت دولة الاحتلال، أمس الأول الجمعة، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأته باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حصيلة #شهداء العدوان

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