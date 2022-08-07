"حماس" تنعى القائد "منصور" ورفاقه

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائد المنطقة الجنوبية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد سعيد منصور، و"إخوانه الأبطال".



وقالت في بيان صحفي، اليوم الأحد: "ننعى شهداء سرايا القدس البررة، وكل شهداء شعبنا الأطهار الذين ارتقوا في إثر عدوان صهيوني غادر جبان مساء أمس السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ومقارعة الأعداء، والجهاد في سبيل الوطن والمقدسات".



وأضافت: إن "دماءهم ستظل نورا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة".



وأعلن في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، عن استشهاد القيادي خالد سعيد منصور (47 عاما)، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشعوت برفح، برفقة ستة شهداء آخرين، بينهم رفيق دربه رأفت الزمالي، القائد الميداني في "سرايا القدس"، وذلك في اليوم الثاني على التوالي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين