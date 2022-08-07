ماذا قالت سرايا القدس تعقيباً على استشهاد القيادي منصور؟

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح يوم الأحد، أن دماء قائد لوائها الجنوبي خالد منصور، ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين،

وكان القيادي منصور ارتقى شهيداً، فجر اليوم، من جراء استهداف منزل في مخيم الشعوت بمدينة رفح، جنوب قطاع غزّة.

وقالت سرايا القدس في بيانٍ صحفي: "إنّنا نؤكد على أنّ دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، وإن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء".

وأضافت: "سيكون إخوة القائد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

وختمت بالقول: إن "شمس هذا النهار التي تشرق على فلسطين، ستشهد على جهادنا وثباتنا وعزيمتنا التي لا تلين، وبحول الله تعالى وبقوته لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه".

المصدر / فلسطين أون لاين