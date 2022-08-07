مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" تخليداً لخُرافة

شرعت مجموعات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحس مصادر مقدسية، فإن الاقتحامات بدأت بمجموعة تضم 50 مستوطنا، أدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية، في باحات المسجد.

وأغلقت قوات الاحتلال طرقا رئيسية مؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات ما تسمى جماعات الهيكل" المزعوم الاستيطانية، بزعم إحياء "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين