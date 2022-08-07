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بالفيديو مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بذكرى "خراب الهيكل"

07 اغسطس 2022 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
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مجموعات من المستوطنين في طريقها لاقتحام الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال، المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى وطرقاته، ونصبت السواتر الحديدية وحجزت البطاقات الشخصية للوافدين إليه ومنعت الشبان من دخوله، كما منعت النساء من الدخول.

في المقابل، وصل مئات المستوطنين إلى ساحة حائط البراق يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، بعدما قرر رئيس وزراء الاحتلال، مساء أمس السبت، عدم منع المستوطنين من اقتحام الأقصى بمن فيهم أعضاء الكنيست، وبدورها أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستسمح بكل فعاليات المستوطنين في القدس بما فيها الوصول للحرم القدسي.

وعند منتصف الليل توجهت مجموعات من المستوطنين إلى باب العامود بالقدس رافعين علم الاحتلال مع بدء ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".

ومنذ عدة أيام، نظمت "منظمات الهيكل المزعوم" البرامج لإحياء "خراب الهيكل"، ورتبت الاجراءات لإدخال ألاف المقتحمين إلى الاقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #اقتحامات المستوطنين #الاحتلال الإسرائيلي

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