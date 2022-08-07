حماس تنعى الشهيد خالد منصور وتؤكد أن دماء الشهداء ستطارد الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد خالد منصور، والشهداء الذين ارتقوا إثر عدوان الاحتلال على مدينة رفح مساء أمس السبت.

وقالت حماس في بيان النعي صباح اليوم الأحد "تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس " إلى شعبنا الفلسطيني عامة، وإلى إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي خاصة، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد خالد سعيد منصور (أبو الراغب) قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإخوانه الأبطال شهداء سرايا القدس البررة، وكل شهداء شعبنا الأطهار الذين ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر جبان مساء أمس السبت 8 محرم 1444 هجرية، الموافق 6 أغسطس 2022، بعد مسيرة حافلة بالعطاء ومقارعة الأعداء والجهاد في سبيل الوطن والمقدسات".

وأكدت حماس، أن دماء الشهداء ستظل نورا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة.



المصدر / فلسطين أون لاين