الجهاد الإسلامي: دماء خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن الأقصى

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، صباح اليوم الأحد، شهداء الغارة الصهيونية التي استهدفت منطقة سكنية في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبي في السرايا الشهيد خالد منصور.

وقالت الحركة في بيان مشترك مع ذراعها العسكري "بكل آيات الصمود والصبر والثبات، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، كوكبة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم استهدف منطقة سكنية في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح وعلى رأسهم الأخ القائد المجاهد الشهيد خالد سعيد منصور "أبو الراغب" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، والأخ المجاهد الشهيد زياد أحمد المدلل، والأخ المجاهد الشهيد رأفت صالح شيخ العيد، كما ارتقى في هذا العدوان الغادر أربعة مواطنين مدنيين من أبناء شعبنا في رفح بينهم طفل و سيدتان جرى انتشالهم من تحت أنقاض الركام".

وأكدت الجهاد والسرايا، أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وتابعت "أن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء".

وقال البيان "إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

وتابع " إن خالد منصور صاحب التاريخ المشرف والحافل بالجهاد والتضحية وبالثبات والفداء والعمليات النوعية والجهادية، ذلك القائد الذي شارك في كل محطات العمل والبناء والتأسيس يلتحق بأخيه وصاحبه في مسيرة الجهاد الشهيد الشيخ تيسير الجعبري ليلاقيا ربهما صادقين مخلصين وقد أديا ما عليهما من واجبات ومسؤوليات وبما حفظا من عهد الشهداء وأمانتهم".

وأضاف البيان "إن شمس هذا النهار التي تشرق على فلسطين، ستشهد على جهادنا وثباتنا وعزيمتنا التي لا تلين، وبحول الله تعالى وبقوته لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه".

المصدر / فلسطين أون لاين